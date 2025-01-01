Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Aufnahmeritual

SAT.1Staffel 7Folge 57
Aufnahmeritual

AufnahmeritualJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 57: Aufnahmeritual

44 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige hat eine seltsame Bitte an die Frauenärztin: Sie möchte eine Bestätigung über die fehlende Jungfräulichkeit! Als diese ihrem Wunsch nicht nachkommt, flippt sie völlig aus. - Beim Ausparken ist eine Frau mit ihrem Wagen rückwärts in ein Bürogebäude gefahren. - Prügelei vor Publikum: Während einer Theateraufführung werden einer 33-Jährigen die Haare abgeschnitten! Sie ist sich sicher, es kann nur ihre neidische Schauspielkollegin gewesen sein.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen