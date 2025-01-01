Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

No Baby On Board

SAT.1Staffel 7Folge 58
No Baby On Board

Auf Streife

Folge 58: No Baby On Board

44 Min.Ab 12

Bei einem Überfall auf eine Apotheke haben es die Diebe nicht auf Bargeld abgesehen, sondern auf die "Pille danach". Außerdem: Zwei Schüler geraten in einen heftigen Streit. Bei der Auseinandersetzung geht es offenbar um ein Handy, das der Schwester von einem der Kampfhähne gehört. Doch das ist nicht alles. Und: Die Polizei will gerade einer jungen Frau helfen, die niedergeschlagen wurde, als direkt neben ihnen eine andere Dame komplett ausrastet.

