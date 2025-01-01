Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mutter ohne Kind

SAT.1Staffel 7Folge 59
Mutter ohne Kind

Mutter ohne KindJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 59: Mutter ohne Kind

44 Min.Ab 12

Als die Polizisten zu Fuß auf Streife unterwegs sind, treffen sie auf eine weinende, verwirrte Frau, die völlig aufgelöst nach ihrem Baby sucht. Außerdem: Ein Junggesellinnenabschied eskaliert, weil die feiernden Damen vor einem Bordell randalieren. Die Besitzerin weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Polizei. Und: Ein kleines Mädchen läuft auf den Streifenwagen zu und benötigt offensichtlich Hilfe ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen