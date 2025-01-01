Auf Streife
Folge 63: Die Raser-Gang
44 Min.Ab 12
Ein 20-Jähriger setzt den Notruf ab: Sein Freund ist auf einem Parkplatz angefahren worden und benötigt dringend einen Rettungswagen, denn er liegt noch immer unter dem Auto! - Auf Streife begegnet den Beamten eine 70-Jährige mit ihrem Rollator: Jemand will ihr Haus in die Luft sprengen! Als die Polizisten das Haus betreten, kommt ihnen ihr Enkel mit rußverschmiertem Gesicht und Brandflecken entgegen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1