Auf Streife
Folge 65: Catch Me If You Can
45 Min.Ab 12
Eine Mutter vermisst ihre Tochter, die schon längst von ihrem Kellnerjob in einer Disco hätte zurück sein müssen. Obwohl der Türsteher beteuert, dass sie nicht mehr da ist, steht ihr Wagen auf dem Parkplatz. - Die Polizisten werden zu einem vermeintlichen Wohnungseinbruch gerufen. Eine junge Frau hat sich in die Wohnung des Freundes zurückziehen wollen und eine furchtbare Entdeckung gemacht. - Eine Geburtstagsfeier von Sozialamt-Mitarbeitern gerät außer Kontrolle ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
