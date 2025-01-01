Auf Streife
Folge 70: Ups, falsche Tasche
44 Min.Ab 12
Ein Fußballtrainer packt einen 13-Jährigen und drückt ihn in einen Wassereimer! Daneben steht ein komplett mit Farbe eingesauter PKW. Gibt es hier einen Zusammenhang? - Zwei junge Frauen binden einen nackten Mann an ein Boot und ziehen ihn über einen See. Angeblich hat der Mann sich an ihre Badehöschen gemacht, als sie im Wasser waren. - In der Lobby eines Hotels streiten sich zwei Gäste um einen Koffer. Als beide daran zerren, öffnet er sich plötzlich ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1