Auf Streife
Folge 71: Mausitot
44 Min.Ab 12
Auf einem Friedhof schleicht ein Mann mit einer Schaufel bewaffnet umher. Als die Beamten eintreffen, ertönt plötzlich ein lauter Frauenschrei! - Während die Beamten ihren Wagen tanken, bekommt eine hochschwangere junge Frau plötzlich die Wehen. Sofort eilen sie zur Hilfe. Als dann die Angestellte auftaucht, um ihren Kollegen abzulösen, stellt diese fest, dass die Kasse geplündert wurde!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1