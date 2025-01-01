Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Heckmeck mit Zecken

SAT.1Staffel 7Folge 75
Heckmeck mit Zecken

Heckmeck mit ZeckenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 75: Heckmeck mit Zecken

44 Min.Ab 12

Eine 35-Jährige setzt den Notruf ab: Ihr wird mit aller Gewalt der Zutritt zu ihrem eigenen Elternhaus verwehrt! Und das von ihrem eigenen Bruder, der in seinem geistig eingeschränkten Zustand einer möglichen Trickdiebin auf den Leim gegangen ist? Bei einem Einbruch in einem Gartenhäuschen ist lediglich die Küche verunstaltet worden. Nichts wurde entwendet, es war offensichtlich nur ein reiner Vandalismus-Akt. Schnell fällt der Verdacht auf des Nachbars Sohn.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen