Auf Streife
Folge 75: Heckmeck mit Zecken
44 Min.Ab 12
Eine 35-Jährige setzt den Notruf ab: Ihr wird mit aller Gewalt der Zutritt zu ihrem eigenen Elternhaus verwehrt! Und das von ihrem eigenen Bruder, der in seinem geistig eingeschränkten Zustand einer möglichen Trickdiebin auf den Leim gegangen ist? Bei einem Einbruch in einem Gartenhäuschen ist lediglich die Küche verunstaltet worden. Nichts wurde entwendet, es war offensichtlich nur ein reiner Vandalismus-Akt. Schnell fällt der Verdacht auf des Nachbars Sohn.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1