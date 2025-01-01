Auf Streife
Folge 82: Oops, falsche Etage
44 Min.Ab 12
Beunruhigende Geräusche aus der Nachbarswohnung lassen eine Mieterin die Polizei alarmieren. Als die Beamten die Wohnung stürmen erwartet sie ein Mann im Pyjama, der aus einem Hundenapf isst. - Eine Teenagerin mit Platzangst und Arachnophobie wird mitsamt einer Vogelspinne in einem Raum eines Jugendzentrums eingesperrt! Wer hat dem Mädchen diesen Schock zugefügt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1