Auf Streife
Folge 84: My Thai
44 Min.Ab 12
Eine Thailänderin soll in einer Tankstelle vom Betreiber gefangen gehalten werden. Doch als sich die Beamten Zugang verschaffen, scheint sich das Blatt gewendet zu haben. - Auf Streife sticht den Beamten ein Mann ins Auge, der vom Balkon mehrere Geldscheine wirft. Sofort gehen sie der Sache nach, doch können niemanden mehr auffinden. Dafür erblicken sie Blutflecken! - Ruhestörung in der Reihenhaussiedlung: Ein Rocker rastet aufgrund von ständigem Hundegebell völlig aus.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
