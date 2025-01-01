Auf Streife
Folge 85: Sklavenaufstand
44 Min.Ab 12
Einbruch in einer Boutique: Die Inhaberin liefert sich einen handfesten Streit mit einem 37-Jährigen. Angeblich hat er versucht, den Safe zu knacken. - Eine 54-Jährige in Feinrippunterwäsche und mit Duschhaube auf dem Kopf hetzt laut keifend über die Straße. Die Beamten folgen ihr und stoßen auf einen Unfall, bei dem ein Mann angefahren wurde. - Ein 32-Jähriger meldet einen Wohnungseinbruch. Doch als die Beamten auftauchen, steht seine Mutter schon parat und rastet völlig aus.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
