Auf Streife
Folge 87: Hundsgemein
44 Min.Ab 12
Eine Hundesitterin wird Opfer von Hundedieben. Nachdem sie die Hunde zum Auslauf abgeleint hat, hat ein Mann sich die Tiere geschnappt und sie direkt in das Fluchtauto gesperrt. - Bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden verhält sich eine Unfallbeteiligte sehr auffällig: Laut kichernd sitzt sie vor dem Wagen und starrt gen Himmel! - Eine Achtjährige wollte eigentlich nur ein Eis holen, versetzt dabei aber ihre Paten in Angst und Schrecken: Sie kehrt nicht mehr zurück!
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1