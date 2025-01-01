Auf Streife
Folge 89: Rote Karte für Touristen
44 Min.Ab 12
Einsatz im Freibad! Eine korpulente 30-Jährige jagt mit einem Badmintonschläger bewaffnet einen Badegast über die Wiese. Offenbar hat er sie heimlich fotografiert. - Auf Fußstreife treffen die Beamten auf einen Betrunkenen, der das Schaufenster eines Kiosks besprüht. In dem vom Ordnungsamt geschlossenen Laden scheint eine illegale Party stattzufinden. - Ein romantischer Abend endet in einem Desaster: Eine halbnackte Frau in Reizwäsche wird von ihrem Freund vor die Tür gesetzt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
