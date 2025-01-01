Auf Streife
Folge 91: Pralle Brötchen
44 Min.Ab 12
Eine Bäckerei-Verkäuferin soll aus einer Intrige heraus die Brötchen in der Auslage in Form von Brüsten mit Marzipan-Nippel platziert haben. Zudem setzt das "Tanjas Tittchen"-Schild dem Ganzen die Krone auf. - Eine 35-Jährige kehrt verfrüht aus ihrem Urlaub zurück und entdeckt beim Betreten der Wohnung fremde Kleidung. Als die Beamten eintreffen, ertönt plötzlich fröhliches Singen aus dem Bad -von einem Mann!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1