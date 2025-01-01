Auf Streife
Folge 99: Heirat, nein danke!
44 Min.Ab 12
Hinterrücks wird eine junge Frau auf einer Bowlingbahn mit einer Bowlingkugel beworfen und am Kopf getroffen. Doch niemand will gesehen haben, wer es auf die Braut in spe abgesehen hat. Eine 65-Jährige macht sich auf eine Weltreise und verschenkt ihr Haus an obdachlose Jugendliche. Das ist die offizielle Version der neuen Bewohner, doch das nehmen die zwei Töchter nicht hin.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1