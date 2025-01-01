Auf Streife
Folge 101: Brautklau bleibt Blaukraut
44 Min.Ab 12
In der Hoffnung seine Ex-Freundin von ihrer Hochzeit abhalten zu können, schreckt ein junger Mann vor nichts zurück! - In einem Solarium wurde der Bräunungsbeschleuniger einer Kundin so manipuliert, dass sie sich entsetzliche Verbrennungen zuzieht. - Ein übergewichtiger Jogger wird in einem Park übel attackiert, stürzt und verletzt sich. Die herbeigeeilten Polizisten verdächtigen zwei junge Männer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1