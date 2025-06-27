Auf Streife
Folge 102: Bruderdiebe
44 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Die Schwester eines Elektroladenbesitzers wird Zeugin, wie dieser ausgeraubt wird. Von ihrem Bruder fehlt zudem jede Spur! - Die Beamten werden Zeugen eines Erbstreits zwischen zwei Cousins. Wie weit man für ein Erbe gehen kann, macht die Gesetzeshüter sprachlos. - Eine Mutter alamiert die Polizei, da ihr Sohn und sein Freund während des Spielens verschwunden sind. Als der Freund zusammen mit seiner Mutter auftaucht, erklärt er, in welcher Gefahr der noch vermisste Junge steckt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1