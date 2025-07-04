Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Knockin' on Steffens Door

SAT.1Staffel 8Folge 105vom 04.07.2025
Knockin' on Steffens Door

Knockin' on Steffens DoorJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 105: Knockin' on Steffens Door

44 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus werden seit einiger Zeit Diebstähle begangen: Als die Spur in den Keller des Hauses führt, entdecken die Beamten das Diebesgut und ein Nachtlager, doch von dem Dieb ist weit und breit nichts zu sehen. - Ein junger Mann gibt sich als alte Dame aus, fährt andere Leute mit seinem Elektrorollstuhl an und behauptet, dass dies lediglich ein Selbstversuch sei.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen