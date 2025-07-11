Auf Streife
Folge 107: Unglücksbärchi
44 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Ein Streit zwischen einem Vater und dem Freund der Tochter droht zu eskalieren. Grund dafür ist ein Teddybär, der mit einer Kamera ausgestattet wurde. - Vor einem Auto wird ein junger Mann mit einer gefrorenen Wasserbombe niedergeschlagen. Zuvor hatte er das Auto angepinkelt. Handelt es sich um einen Akt der Selbstjustiz? - Die Chefin einer Firma findet Maden auf ihrem Schreibtisch und muss feststellen, dass zudem wichtige Dokumente gestohlen wurden.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1