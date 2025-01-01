Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Lkw ins Verderben

SAT.1Staffel 8Folge 111
Lkw ins Verderben

Lkw ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 111: Lkw ins Verderben

45 Min.Ab 12

Wegen eines Streits an einer Tankstelle werden die Beamten auf einen Sprinter und das darin sitzende Pärchen aufmerksam. Diese bezeichnen die sympathische Fahrerin als eine Menschenhändlerin. Bewahrheitet sich ihr Vorwurf? Ein Lehrer wird wie ein Gartenzwerg im Park gefesselt und als Perverser betitelt. Er glaubt, dass das nur seine Schüler gewesen sein können. Bestätigt sich sein Verdacht?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen