Auf Streife
Folge 111: Lkw ins Verderben
45 Min.Ab 12
Wegen eines Streits an einer Tankstelle werden die Beamten auf einen Sprinter und das darin sitzende Pärchen aufmerksam. Diese bezeichnen die sympathische Fahrerin als eine Menschenhändlerin. Bewahrheitet sich ihr Vorwurf? Ein Lehrer wird wie ein Gartenzwerg im Park gefesselt und als Perverser betitelt. Er glaubt, dass das nur seine Schüler gewesen sein können. Bestätigt sich sein Verdacht?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1