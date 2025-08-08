Wer A sagt, muss auch Libi sagenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 113: Wer A sagt, muss auch Libi sagen
43 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Der Ausweis eines Mannes wird in einem Hotel gefunden. Als die Ehefrau dort ankommt, ist sie beunruhigt, denn eigentlich sollte ihr Mann in Finnland auf Geschäftsreise sein! - Während drei Mütter im Kindergarten einen Trödel für den nächsten Tag vorbereiten, bricht ein Mann ein. Vorsorglich sperren sie ihn ein. Als die Beamten eintreffen und ihn durchsuchen, finden sie eine Kinderzahnbürste bei ihm. - Während eines Spaziergangs wird eine junge Frau hinterrücks niedergeschlagen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
