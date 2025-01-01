Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Herr L sitzt fest

SAT.1Staffel 8Folge 14
Herr L sitzt fest

Folge 14: Herr L sitzt fest

45 Min.Ab 12

Ein Angestellter setzt den Notruf ab: Er steckt auf der Herrentoilette auf der Arbeit fest! Als die Beamten eintreffen, sind bereits alle Mitarbeiter nach Hause - nur das Opfer ist auf der Klobrille festgeklebt. Die Beamten werden wegen Ruhestörung zu einem Mietshaus gerufen. Beim Eintreffen stoßen sie auf eine offene Wohnungstür und entdecken einen 10-Jährigen spielend in einem Spielzeug-Chaos, während sich die Mutter vollends dem Online-Poker hingibt.

