Auf Streife

Klappe zu, Mama weg

SAT.1Staffel 8Folge 38
Klappe zu, Mama weg

Folge 38: Klappe zu, Mama weg

44 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge sucht Hilfe für seine Mutter, die in einen Container eingesperrt wurde. Steckt wirklich der Ex-Mann hinter dieser gemeinen Tat? - Ein Zuhälter wird in seinem Bordell niedergeschlagen und beklaut. Als die Tatwaffe bei der Putzfrau gefunden wird, scheint der Fall zunächst klar. - Ein Obdachloser wird bestohlen. Der Schuldige scheint schnell ausgemacht, doch dann folgt eine ungeahnte Wendung.

