Auf Streife
Folge 38: Klappe zu, Mama weg
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge sucht Hilfe für seine Mutter, die in einen Container eingesperrt wurde. Steckt wirklich der Ex-Mann hinter dieser gemeinen Tat? - Ein Zuhälter wird in seinem Bordell niedergeschlagen und beklaut. Als die Tatwaffe bei der Putzfrau gefunden wird, scheint der Fall zunächst klar. - Ein Obdachloser wird bestohlen. Der Schuldige scheint schnell ausgemacht, doch dann folgt eine ungeahnte Wendung.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1