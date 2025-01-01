Auf Streife
Folge 39: Drei, zwei, eins..deins!
44 Min.Ab 12
Als ein junger Mann von einer Geschäftsreise heim kommt, muss er feststellen, dass jemand sein gesamtes Hab und Gut verschenkt hat und seine Wohnung gekündigt wurde. In einem Jugendzentrum wird ein Anschlag auf einen Spind einer jungen Französin verübt. Schnell wird klar, dass dieser einen rassistischen Hintergrund hat. Bei einer Schlägerei vor einem Mehrfamilienhaus scheint es sich um brutale Gewalt zu handeln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
