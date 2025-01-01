Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Verdacht im Treppenhaus

SAT.1Staffel 8Folge 43
Verdacht im Treppenhaus

Verdacht im TreppenhausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 43: Verdacht im Treppenhaus

44 Min.Ab 12

Eine Frau bemerkt einen Einbruch in ihre Wohnung. Dabei wurden lediglich ihre alten Tagebücher gestohlen. Schnell fällt der Verdacht auf einen Ex-Geliebten. Zwei Kinder sammeln Altmetall auf einem Privatgelände und entdecken durch Zufall Diebesgut in großem Wert. Randale im Hotel und ein verschwundener Verlobter: Die Beamten finden eine an ein Bett gefesselte Frau in einem der Hotelzimmer, die offenbar etwas mit dem Verschwinden des Mannes zu tun hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen