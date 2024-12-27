Auf Streife
Folge 44: Kinder, Kinder!
44 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Eine Nanny wird von zwei Kindern in die Mangel genommen. Als sie von der Polizei befreit wird, sind die beiden Kinder spurlos verschwunden. Die Beamten erhalten einen Hilferuf aus einer Autowerkstatt und finden vor Ort nicht nur eine verletze Person vor, sondern auch einen Karton mit Nummernschildern geklauter Autos. Als ein junger Mann erfährt, dass er überraschend Besuch seiner Mutter bekommt, handelt er unüberlegt im Affekt. Was hat er zu verbergen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12GEWALT
