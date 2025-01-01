Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Klau-sur

SAT.1Staffel 8Folge 54
Klau-sur

Klau-surJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 54: Klau-sur

45 Min.Ab 12

Als einer Lehrerin Handtasche und der Beutel mit Klausuren an einer Tankstelle geklaut werden, fällt der Verdacht sofort auf die Schüler, deren Klausuren fehlen. Die Beamten werden zu einer Körperverletzung gerufen. Jemand hat einen jungen Sportler gewaltsam zugerichtet, doch der betitelt das ganze als Lappalie. Ein Mann wird beim Müll rausbringen von einem Auto erfasst. Es stellt sich heraus, dass er das Auto nicht gehört hat, da seine Hörgeräte verschwunden sind.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen