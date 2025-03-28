Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bumm Bumm Berthold

SAT.1Staffel 8Folge 62vom 28.03.2025
Bumm Bumm Berthold

Auf Streife

Folge 62: Bumm Bumm Berthold

44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Ein Teenager wird beschuldigt mit illegalen Feuerwerkskörpern zu spielen. Die Mutter des Jungen dementiert jedoch diese Aussage, da er Angst vor Feuerwerkskörpern hat. In einem Altenheim wird der Hausmeister übel zugerichtet von einer Besucherin aufgefunden. Zudem ist ihre Mutter, die in dem Heim lebt, spurlos verschwunden. Vergiftete Babygläschen in einem Supermarkt sollen als Racheakt dienen. Eile ist geboten, denn die Verkäuferin hat bereits einige Gläschen verkauft.

