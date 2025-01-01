Auf Streife
Folge 63: Die Passion Chrissi
45 Min.Ab 12
Eine seit zehn Jahren vermisste junge Frau soll plötzlich wieder aufgetaucht sein, jedoch unter anderem Namen. - Der jüngste Sohn und der Familienhund werden vermisst. Da der Sohn die Wohnung schlagartig und ohne Schuhe verlassen haben muss, schlagen bei den Beamten die Alarmglocken. - Eine Teenagerin sieht Flucht als letzten Ausweg, um mit ihrer wesentlich älteren Liebe glücklich sein zu können, jedoch gerät die Situation außer Kontrolle.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1