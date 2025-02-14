Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Erniedrigt, weil schwul

SAT.1Staffel 8Folge 66vom 14.02.2025
44 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Eine Teenagerin wird zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk genötigt und verschwindet spurlos. Schnell wird klar, dass hier ihre sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt. - Ein anonymer Notruf führt die Beamten zu einem Stripclub: Dort finden sie heraus, dass ein abgelehntes sexuelles Angebot für eine gewaltsame Eskalation sorgt. - Auf Streife entdecken die Beamten zwei Jugendliche, die vor einer Videothek randalieren.

