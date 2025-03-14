Auf Streife
Folge 67: Die Pannenshow
44 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen: Ein nachträglich platziertes Stoppschild sorgt für Aufregung, denn vor dem Unfall stand es noch nicht da. In einem Supermarkt wird ein verlassenes Baby vorgefunden. Von der Babysitterin fehlt jede Spur. Die Aufnahmen der Überwachungskamera deuten auf eine gewalttätige Auseinandersetzung hin.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1