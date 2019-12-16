Auf Streife
Folge 69: Gin ne va plus
44 Min.Folge vom 16.12.2019Ab 12
Ein betrunkener Gast einer Bar führt Ausweis und Schlüssel eines vermissten Mannes bei sich. Hinzu kommt, dass in der Boutique der Ehefrau randaliert wurde. Gibt es einen Zusammenhang? Die Kopfhörer einer Frau fangen in der Sporttasche Feuer! Hat die Verkäuferin in dem Elektroladen etwa Billigware für viel Geld verkauft?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1