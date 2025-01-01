Auf Streife
Folge 73: Reizende Verwandtschaft
44 Min.Ab 12
Auf ein von zwei Brüdern betriebenes Restaurant wird ein Anschlag mit Pfefferspray verübt. Wer hat es auf das Restaurant abgesehen? Ein maskierter Eindringling überfällt einen Mann vor seiner Wohnungstür, weshalb eine Nachbarin die Polizei alarmiert. Aufgrund der bevorstehenden Pleite seines Handyladens, sieht sich der Besitzer gezwungen mit Hilfe unkonventioneller Methoden den Laden zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1