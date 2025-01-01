Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 74
45 Min.Ab 12

Drei Jugendliche überfallen einen Alkoholstand und nutzen die Anwesenheit einer älteren Dame gekonnt aus. Eine junge Frau wird beschuldigt, einen Teddy aus einem Spielwarengeschäft geklaut zu haben. Was ein ominöser Karton und ein ungewöhnliches Geldversteck damit zu tun haben, sollen die Beamten später herausfinden. Während eines Einsatzes in einem Sexkino begegnet den Beamten ein Mann, dessen Hand an seinem Geschlecht festklebt ...

SAT.1
