SAT.1Staffel 8Folge 75vom 02.05.2025
45 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Ein ehemals gewalttätiger Schüler wird beschuldigt seine Mitschülerin zu erpressen, doch er beteuert seine Unschuld. - Wegen eines Knöllchens attackiert ein Anwohner eine Politesse. Es stellt sich heraus, dass das Knöllchen gefälscht wurde. - Ein Liebesdrama in einem Pub droht zu eskalieren! Wer versucht mit Hilfe einer gemeinen Intrige ein junges Paar auseinander zu bringen?

SAT.1
