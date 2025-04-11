Auf Streife
Folge 79: Camera obscura
44 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Während einer Wohnungsbesichtigung wird ein junger Mann ausgeraubt und niedergeschlagen. Die Spur zu den Wertgegenständen führt zu einem Secondhand-Laden. Eine Teenagerin hat sich nachts heimlich aus ihrem Bett geschlichen, um zu einer Party zu gehen. Die Beamten werden zur Hilfe gerufen. Als sie eintreffen, ist die Partylocation verlassen. Aus Liebe zu ihrer Tochter gesteht eine Mutter eine Straftat. Doch noch ist unklar, ob sie diese auch wirklich begangen hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1