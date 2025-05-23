Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife
SAT.1Staffel 8Folge 84vom 23.05.2025
44 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Aus heiterem Himmel taucht ein verschwundener Vater im Gartenhaus der Familie auf. Schnell wird deutlich, dass er nichts Gutes im Schilde führt. - Ein Mann beschuldigt seine Nachbarin, den Lebensbaum seiner verstorbenen Frau zerstört zu haben. Diese beteuert ihre Unschuld. Doch dann gerät der Sohn unter Verdacht. - Auf Streife durch eine Fußgängerzone müssen die Beamten wegen einer Taschendiebin ermitteln. Es dauert nicht lange, bis die Beamten eine Verdächtige gefunden haben.

