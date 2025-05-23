Auf Streife
Folge 84: Gevatter Gefahr
44 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Aus heiterem Himmel taucht ein verschwundener Vater im Gartenhaus der Familie auf. Schnell wird deutlich, dass er nichts Gutes im Schilde führt. - Ein Mann beschuldigt seine Nachbarin, den Lebensbaum seiner verstorbenen Frau zerstört zu haben. Diese beteuert ihre Unschuld. Doch dann gerät der Sohn unter Verdacht. - Auf Streife durch eine Fußgängerzone müssen die Beamten wegen einer Taschendiebin ermitteln. Es dauert nicht lange, bis die Beamten eine Verdächtige gefunden haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1