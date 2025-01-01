Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 90
45 Min. Ab 12

In einem Familienbetrieb wurde der geliebte Hund der Besitzerin entführt! Mit Hilfe der Ortungsfunktion des Halsbandes, können die Beamten den potentiellen Täter überführen. Ein eigentlich ruhig geplantes Vater-Sohn-Wochenende gerät in einem Bordell außer Kontrolle. Ein Hilferuf des Sohnes lässt die Mutter die Polizei rufen. Und: Ein gefälschter Lottoschein sorgt in einem Kiosk für Aufregung - nicht zum ersten Mal.

