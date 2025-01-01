Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rampensau

SAT.1Staffel 8Folge 92
Rampensau

RampensauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 92: Rampensau

44 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten einen Rollstuhlfahrer, der aufgrund der fehlenden Rampe an den Treppen seines Wohnhauses schwer stürzte. Seit einigen Wochen häufen sich die Angriffe gegen ihn. Weil ihr Freund mit dem Motorroller verunglückt, ruft eine junge Frau die Polizei. Hat ihm jemand absichtlich eine Falle gebaut, um den Mann zu Fall zu bringen? Einem Kontrolleur wird in einem Paketverteilzentrum ins Glas gepinkelt. Wer hat es auf ihn abgesehen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen