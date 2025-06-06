Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Oparation Oparettung

SAT.1Staffel 8Folge 96vom 06.06.2025
Oparation Oparettung

Oparation OparettungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Oparation Oparettung

44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Ein Rentner verschwindet spurlos aus der Wohnung seiner Tochter, in die soeben eingebrochen wurde. Mit Unterstützung eines wachsamen Nachbarn finden die Beamten eine erste Spur. Die Beamten müssen eine eingesperrte Frau aus einem Kofferraum befreien! Wie kommt sie dahin und wer hat sie dort zurückgelassen? In einem Elektroladen wird ein Mann des Diebstahls bezichtigt. Bis auf einen Rollstuhlfahrer ist er allein im Geschäft.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen