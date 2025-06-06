Auf Streife
Folge 97: Die Raubkatzen
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Eine Teenagerin will zu einer Mädchengang dazugehören. Wie weit geht sie für das Aufnahmeritual? In der Wohnung einer jungen Frau werden mehrere Möbelstücke beschädigt! Was ist das Motiv des Täters? Nach einem One-Night-Stand befürchtet eine junge Auszubildende schwanger zu sein. Der werdende Vater scheint mit der Situation komplett überfordert und reagiert aggressiv.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1