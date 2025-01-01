Nepper, Schlepper, KinderfängerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 14: Nepper, Schlepper, Kinderfänger
44 Min.Ab 12
In einem abgeschleppten Auto befindet sich ein kleines schlafendes Mädchen. Von dem Vater fehlt jede Spur. - Im Vorgarten einer Frau schleicht ein Fremder herum. Sie setzt sofort den Notruf ab! - Eine junge Frau wird beim Lasertagspielen mit einem Paintball-Gewehr beschossen und beschuldigt sofort die Clique ihres Freundes. - Die Beamten werden wegen Hausfriedensbruch verständigt, doch der Melder beteuert keinen Notruf abgesetzt zu haben.
