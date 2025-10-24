Wer nicht austeilt, muss auch einstecken könnenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 22: Wer nicht austeilt, muss auch einstecken können
44 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Verschwundene Pakete einer Frau sorgen für einen Einsatz der Beamten. Zunächst fällt der Verdacht auf einen Nachbarn, bis sich eine andere Nachbarin einmischt und von einer mysteriösen Beobachtung erzählt. - Zwei Jugendliche treiben in einem Schwimmbad ihr Unwesen und sorgen für großes Chaos! - Nach einer Hausbootvermietung findet der Vermieter den Familienvater niedergeschlagen vor. - Bei ihrem Liebesspiel wird ein junges Pärchen bestohlen! Wo sind die gestohlenen Klamotten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1