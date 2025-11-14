Auf Streife
Folge 25: Schnäppchenjäger
44 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ein schlangenlinienfahrendes Auto wird gestoppt. Der Alkoholtest schlägt bei beiden Insassen an. Doch das ist nicht alles! - Eine Frau findet den Hausmeister niedergeschlagen in ihrer Wohnung vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin! - Ein 12-Jähriger wirft mit Böllern nach einem Mann, der hinterrücks eine Frau überfällt. Mit einem erbeuteten Haustürschlüssel flüchtet er. - Eine sexy gekleidete Frau stürzt vom Balkon. Handelt es sich um einen Unfall oder hat jemand nachgeholfen?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1