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Auf Streife

Messerscharf kombiniert

SAT.1Staffel 9Folge 26vom 30.11.2021
Messerscharf kombiniert

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Folge 26: Messerscharf kombiniert

44 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

Illegal entsorgter Müll sorgt für große Aufruhr bei einer Erzieherin. Tatsächlich finden die Beamten ein blutiges Messer! - Der Hausmeister eines Indoorspielplatzes macht seine Kollegin für einen Einbruch verantwortlich. Sie hat wohl die Tür offen gelassen! - Eine Frau ist geschockt: Als sie nach Hause kommt, steht ein Einbrecher da und will sich Zutritt verschaffen! - Bei einem Umzug verstaut ein Azubi sein Hab und Gut im Transporter. Doch plötzlich sind die Kartons weg!

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