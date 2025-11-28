Auf Streife
Folge 29: Falscher Sohn
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Nach einem Einbruch treffen die Beamten auf einen 16-Jährigen, der sich im Haus versteckt. Er stellt sich als der Sohn vor. - Kurz vor der Trauung bekommt ein Bräutigam kalte Füße. Doch hat er seine ältere Partnerin tatsächlich sitzengelassen? - Von einem Spaziergang am See kehrt ein 71-Jähriger nicht zurück. Schließlich wird sein Handy gefunden... - Ein Essenslieferant fährt mit seinem Rad gegen eine offenstehende Autotür. Hat der Fahrer die Tür absichtlich aufgerissen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1