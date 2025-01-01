Auf Streife
Folge 30: Spa-Maßnahmen
44 Min.Ab 12
Spanner im Freibad: Mehrere Frauen wurden während ihres Badevergnügens fotografiert! - Einbruch-Diebstahl im Einzelhandel: Dort treffen die Polizisten auf einen Jobsuchenden. Der behauptet, der Laden stand offen! - Wutentbrannt schmeißt ein 12-Jähriger Steine auf einen Wagen! Das Ziel war bewusst gewählt! - Während einer Manga-Hochzeit eskaliert die Situation zwischen dem Bräutigam und einem Anwohner. Und plötzlich ist auch noch der neunjährige Sohn verschwunden ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
