Auf Streife
Folge 32: Willst du...?
45 Min.Ab 12
An einer Straßensperre ereignet sich ein Unfall! Als die Beamten sie näher betrachten, erkennen sie, dass es sich um einen ungewöhnlichen Heiratsantrag handelt. - Nach einem Tennismatch wird eine Spielerin verletzt in der Umkleide gefunden! War es die ehrgeizige Rivalin? - Ein Angstpatient wird verdächtigt, seiner Zahnärztin aufgelauert und niedergeschlagen zu haben. - Eine Studentin wird gezielt mit einer Paintball-Gun von ihrem Segway geschossen. Wer hat es auf sie abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1