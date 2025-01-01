Auf Streife
Folge 33: Frauenhass mit Ananas
44 Min.Ab 12
Bei einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit erleidet die Braut einen allergischen Schock! Hat den jemand absichtlich herbeigeführt? - Eine ausgesperrte Babysitterin schlägt Alarm: Ihr Schützling ist im Inneren und auf dem Herd steht ein kochender Topf! - Ein halbnackter Jugendlicher kniet auf allen Vieren und bellt wie ein Hund. Angriffslustig hetzt er auf eine Frau! - Eine Ladendiebin rennt den Beamten vor den Wagen. Hinter ihr ist die Verkäuferin her. Doch wer ist im Laden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1