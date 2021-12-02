Nichts ist, wie es scheintJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 36: Nichts ist, wie es scheint
45 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
In den Morgenstunden begegnet ein Taxifahrer einer Mutter und ihrem Baby auf der Straße. Offenbar sind sie auf der Flucht! In einer Schrebergartenanlage ist ein Exhibitionist unterwegs. Als die Beamten eintreffen, wartet das nächste Problem auf sie: Eine Frau ist verschwunden. Eine 23-Jährige hegt einen bösen Verdacht: Die 17-jährige Halbschwester bietet sich zum Sex an. Eine Frau verursacht einen PKW-Schaden, nachdem sie einer Ziege ausgewichen ist. Wo ist der Tierhalter?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1